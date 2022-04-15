Bayram bilet fiyatları ne kadar? Otobüs, uçak, YHT biletleri kaç TL?

Ramazan Bayramı yaklaşırken yola çıkacak olanları seyahat ücretleri düşündürmeye başladı. Uçak ve otobüs fiyatları, akaryakıttaki son zamlar sonrası bir hayli arttı. Hal böyle olunca da bayramda yolculuk yapacaklar da kara kara bilet fiyatlarındaki artışı düşünmeye başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla yolculuğa çıkacaklar için uçak ve otobüs fiyatları belli oldu.

Bayramda otobüs bilelerine zam var mı?

Otobüs bilet fiyatlarına ilişkin en yetkili isimden son dakika bilet fiyatı açıklaması geldi. Hürriyet'in haberine göre, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, bu bayram akaryakıt fiyatlarından ötürü insanların otomobilleriyle seyahat etmek yerine otobüs ve uçakla seyahat etmeyi tercih edeceklerini dile getirdi. Özcan, “Şu anda bayram için otobüs doluluk oranlarımız yüzde 80’e ulaşmış durumda. Bakanlıktan ek seferler için izin istedik. Yakında ek seferleri de her sene olduğu gibi devreye alacağız. Fiyatlar ise şu anda olduğu seviyeden daha yukarı gitmeyecek. Ek seferlerin fiyatları da mevcut otobüs fiyatlarıyla aynı seviyede olacak” ifadelerini kullandı

Otobüs, uçak, tren, özel araç; hangisi uygun?

YHT bilet fiyatları

Bayram tatili için İstanbul’dan Ankara’ya gideceklerin otobüs biletlerinde gidiş-dönüşe en az 700 TL ödemeleri gerekecek. Başkente bayramda uçakla gidip döneceklerinse 1000 TL'yi harcaması gerekecek. Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile tam bilet gidiş-dönüş ücreti 261 TL olarak görünüyor. Sınırlı sayıda bilet olduğu için buradan bilet bulabilmek çok kolay değil.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayramda vatandaşların mağdur olmaması için yüksek hızlı tren sefer sayılarını artırmaya gitti. Bayram döneminde yüksek hızlı tren hattında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek sefer konulacak. Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul YHT hatlarında ek seferler ile İzmir, Doğu Ekspresi, Ege Ekspresine konulacak ek vagonlara ilişkin biletler bugünden itibaren satışa çıkacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ’nin, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konulacağı duyuruldu. Buna göre, Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek YHT seferleri düzenlenecek. 29-30 Nisan ve 1-6-7-8 Mayıs tarihleri arasında her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacak. Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT’ler, Ankara’dan 11.50, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT’ler ise Konya’dan 09.45, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek.