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Kadın - Aile

Bayram baklava tarifi | Baklava hamurunun püf noktaları

Bayramların en güzel tarafı şerbetli tatlıların ikram edilmesi ve sevdiklerimizle bu lezzetleri tatmak! Peki ama ağzımızın tadını yerine getiren, tatlı konuşmamızı sağlayan baklava nasıl yapılıyor? Özellikle baklava hamuru ve baklava şerbeti malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? En güzel ve en lezzetli baklava hamuru nasıl yapılır? İşte merak edilen bütün baklava sorularının cevabı ve bayram baklavası tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:57:00 -
Bayram baklava tarifi | Baklava hamurunun püf noktaları

Baklava hamurunu kolay açmak için, içerisindeki malzemelere dikkat etmek gerekir. Dillere destan bir baklava yapmak için hamurun kıvamının güzel olması ve ince açılması önemlidir. Püf noktaları ve detaylarıyla bu tarifi birebir uygulayarak harika bir baklava yapabilirsiniz. Bu tarifi kabartma tozu olmadan da deneyebilirsiniz. Aynı sonucu alacaksınız.

Malzemeler

  • 70 gr oda sıcaklığında tereyağ veya margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1 su bardağı su
  • 1 paket kabartma tozu(isteğe bağlı)
  • 5,5 su bardağı un

Şerbeti için:

  • 3,5 su bardağı toz şeker
  • 3,5 su bardağı su
  • yarım tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Yufkaları açmak ve ara katları için:

  • 1,5 su bardağı mısır nişastası
  • 250 gram eritilmiş tereyağı
  • 3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi, fındık içi ya da antepfıstığı içi

Öncelikle derin bir kaba tereyağı, yumurta, süt, sıvıyağ, su, sirke, kabartma tozu, tuz ve yoğurt alınır. Homojen bir kıvama ve sıcaklık dengelenen kadar karıştırın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek hızlıca yoğurun. Ardından hamuru tezgaha alın 8-10 dakika kadar yoğurun.

Ne çok cıvık ve yumuşak, ne de çok sert olacak şekilde hamurunuzu kıvama getirdikten sonra yoğurmayı bırakabilirsiniz.

Bu hamurdan ortalama 12 adet beze çıkacaktır. Dilersniz siz 8-10 beze ile de yapabilirsiniz.

Hamurları dinlendikten sonra avuç kadar açarak streç serin ve kurumaması için beze sarın. Ortalama 1-2 saat kadar bekletin ve nişastayla açarak 6 kat üst üste gelecek şekilde serin.

Hamurların

aralarını tereyağıyla yağlayıp, fırın tepsisinde üst üste dizin. Son kata cevizi serpiştirin.

Kalan yufkaları, aynı şekilde dizin. Yufkaların kenar kısımlarını keskin bir bıçak ucu yardımıyla tepsinin alt tarafına doğru ittirin.

Baklavayı dilimleyin ve kalan yapğı üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp yufka katları tek tek açılana kadar yaklaşık 50 dakika pişirin.

Şerbetini hazırlamak için; toz şekeri, suyla derin bir tencerede karıştırdıktan sonra orta ateşte yaklaşık 25 dakika kadar kaynatın. Kaynayan şerbete limon suyunu ilave ettikten sonra ocaktan alın.

Fırından çıkarttığınız sıcak baklavanın üzerine bir kepçe yardımıyla sıcak şerbeti azar azar ilave ederek içine çekmesini bekleyin. 

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