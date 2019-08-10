0553 313 94 23

Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla devam ediyor

Bayram tatiline özel ekstra indirimlerle alışveriş fırsatını ziyaretçileri için daha da cazip hala getiren indirim panayarının dördüncüsü, Venezia Mega Outlet’te başladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:20
Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla devam ediyor

Bayram tatiline özel ekstra indirimlerle alışveriş fırsatını ziyaretçileri için daha da cazip hala getiren indirim panayarının dördüncüsü, Venezia Mega Outlet’te başladı.


İtalyan tarzı mimarisiyle dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan alışveriş merkezi, uzun bayram tatili boyunca indirim panayırı günleri ile ziyaretçilerine daha uygun fiyatlı ürün alternatifleri sunuyor. AVM içerisindeki birçok markanın yanı sıra çarşı pazar katındaki esnafın da katıldığı indirim panayırı, 9-18 Ağustos tarihleri arasında metro katında gerçekleşecek.


Yıl boyunca müşterilerine, fabrika satış fiyatlarıyla alternatifli ve kaliteli alışveriş fırsatı sunan mağazalar; yeni ürünlere yer açmak ve ekonomiyi hareketlendirmek için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla indirim panayırı süresince satışa sunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Petshoplarla ilgili rapor ekim ayında açıklanacak
    1. Petshoplarla ilgili rapor ekim ayında..
    2. "Türkiye Huzur ve Trafik" uygulaması
    3. Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi,..
    4. Devrim Gazetesi’nden Başkan Yüksel’e..
    5. AK Parti İl Başkanı Yanar, Nevşehir..
    6. Suriye tarafındaki ABD konvoyu,..
    7. Otomobilden 5 kilo eroin çıktı,..
    8. Ergene Boza Festivalinin 6.’sı..
    9. NTSO Başkanı Parmaksız’dan Kurban..
    10. İki şehir arasında her gün koşuyor
    11. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kurban..
    12. Bilecik’te otomobil ile minibüs kafa..
    13. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı,..
    14. Dünyada en ucuz balon turları..
    15. Ağrı’da taşlı sopalı kavga
    16. Aydemir: ‘Hak bizi ‘Tekbir’ ufkunda..
    17. Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı
    18. Denizli’de deprem anının yeni..
    19. Elazığ’da "Yaşam Tüneli"projesi
    20. Ergene’de tarihe sahip çıkılıyor
    21. Kurban kesim yerleri belirlendi
    22. Kurban Bayramı'nda sofraları bademli..
    23. Jandarma ve trafik polislerinden..
    24. Nehir başardı sıra arkadaşlarında
    25. Zorlu Enerji yeni şarj istasyonlarını..
    26. Kurban Bayramı arefesinde kabir..
    27. Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif"..
    28. Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt..
    29. Atatürk Evi Projesine ilk destek..
    30. MEB ilk kez Diyanet adına yurt dışına..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz