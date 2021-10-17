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Gündem Bayraktar'dan T3 Vakfı'nı hedef alan Saymaz'a tepki
Gündem

Bayraktar'dan T3 Vakfı'nı hedef alan Saymaz'a tepki

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İsmail Saymaz'ın T3 Vakfı ile ilgili yalanlarını sürdürünce büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 04:17:00 -
Bayraktar'dan T3 Vakfı'nı hedef alan Saymaz'a tepki

T3 Vakfı, daha önce iftira atıp özür dileyen İsmail Saymaz'ın, aynı iftirayı bir televizyon kanalında tekrarlaması üzerine dava açacağını duyurdu. Davadan gelen paranın ahlaklı gazeteciler yetişmesi için iletişim fakültesi öğrencilerine verileceği açıklandı.

İletişim Fakukültesi öğrencilerine borç verilecek

T3 Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gazeteci olduğu iddiasıyla yazı yazan ve tv programlarına katılan i. saymaz, daha önce vakfımıza yönelik iftira kampanyasına aracılık etmiş, sonrasında ahlak ve şeref çağrımız üzerine özür dilemişti. Aynı iftira ve karalamayı katıldığı tv programında tekrar etmesinden ötürü, vakfımızın hukukunu korumak adına dava açacağız. Kazandığımız tazminatı -daha öncekilerde olduğu gibi- ahlaklı gazeteciler olmaları umuduyla iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz. İftira ve karalamalarla beslenenler aleyhine açmış olduğumuz davaların yedisi sonuçlandı, davalılar toplam 128.000 TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu meblağdan 60.000 TL'si üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi kararı ile kesinleşti. Saygıyla Duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

"İftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur"

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur. Sebebi Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü binlerce gencimiz mi, Milli S/İHA'larımız mı?" ifadelerini kullandı.

 

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