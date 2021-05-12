Bayraktar'dan sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın
İsrail'i eleştiren mesajını kaldıran Instagram'a tepki gösteren Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 'İnsan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın.' diyerek tepki gösterdi.
Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım uygulamalarından Instagram, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Burak Duvarı'nda toplanan ırkçı Yahudilerin Mescid-i Aksa'da çıkan yangını şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladığı videoya tepki paylaşımını 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırdı.
Bayraktar: İkiyüzlülüğünüz batsın
Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayrakytar, ''Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır.Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.
Bayraktar mesajında şu ifadeleri kullanmıştı;
İsrail: Irkçı faşist terör devleti. Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir.