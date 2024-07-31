Bayraktar’dan Şehit Haniye için taziye mesajı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Filistin direnişinin önde gelen siyasi isimlerinden İsmail Haniye’nin hain ve insanlık dışı bir suikast sonucu şehit edildiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm dünya halklarının gönlünde büyüyen Filistin direnişi barbar siyonistlere karşı mücadelesine devam edecektir." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Kazanan er ya da geç iyiler olacaktır. Rabbim şehadetini mübarek eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, kardeş Filistin halkının, İslam Alemi'nin ve emperyalizmin çelik dişlilerine direnen tüm insanlığın başı sağolsun. Kırılır da bir gün bütün dişliler...