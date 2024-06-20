Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi! Ellon Musk'tan övgü

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Capital dergisine önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin gücüne güç katacak milli ve özgün olarak geliştirilen İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile ilgili son durumu paylaştı. Bayraktar, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'la arasında geçen diyaloğu da anlattı.

Bayraktar, bu projenin seri üretimine gelecek yıl geçileceğini ve Türkiye'nin dört yıl içinde kendi motorunu üreterek dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağını yapacağını belirtti.

Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızılelma'da türbin motoru kullanılıyor. Baykar olarak geçen yıl bu alana da yatırım yapma karar verdik. Şu an çok büyük bir yatırım hazırlığı içerisindeyiz. Baykar olarak önümüzdeki 5 yılda bu uçaklarımızın motorunu üretmek için 300 milyon dolar yatırım yapacağız.

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4 YIL SONRA KIZILELMA'NIN MOTORU YERLİ OLUR

Dört yıl içinde Bayraktar Kızılelma'nın motoru yerli olur. Genel olarak Bayraktar Kızılelma projesinin geliştirilmesine 1 milyar dolarlık kaynak harcadık. Dünyayla rekabet edeceksen yatırım yapmak zorundasın. Geçenlerde New York'taydım, Elon Musk'la tanışma fırsatı buldum. Ona TOGG'da bana sıra gelmediği için alamadığımı onun yerine hemen alabileceğim Tesla'yı aldığımı söyledim. Musk da Türk şirketlerini övdü. Tesla'nın bir sürü parçasını Türkiye'deki şirketlere yaptırdığını anlattı.