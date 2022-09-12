Bayraktar'dan F-16 göndermeli mesaj
Tüm dünyada büyük ses getiren SİHA üreticisi Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı F-16 paylaşımıyla büyük ses getirdi.
Sahada gösterdiği büyük başarıyla tüm dünyada konuşulan Bayraktar SİHA’lar ve Türkiye'nin gücüne güç katacak insansız savaş uçağı Kızılelma'nın üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, başta Türkiye'ye F-16'ları vermekte direten ABD olmak üzere tüm dünyaya mesajı verdi.
'ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı'
Sosyal medya hesabından Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşan Bayraktar, ''ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı.Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?'' ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.