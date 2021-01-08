Bayraktar’dan ‘destekler artırılsın’ çağrısı

Girdi fiyatlarının makul seviyeye çekecek adımlar atılması gerektiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti: “Destek bütçesi, gayri safi milli hasılanın en az yüzde 1’i oranında olmalıdır. Destekler ekimden önce açıklanmalı ve zamanında verilmelidir. Desteklemede yüzde 2-4 olarak uygulanan stopaj kesintisi kaldırılmalıdır. Adalet sağlanmalı, küçük aile işletmelerine öncelik verilmelidir. Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında destekler kesintisiz olarak verilmelidir. Gençleri tarımda tutabilmek için genç çiftçilere yönelik ek teşvikler getirilmelidir. Çeşitli nedenlerle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil edilemeyen ancak tarımsal üretim yapılan araziler de tarımsal desteklerden faydalanmalıdır.”