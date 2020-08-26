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Gündem Bayraktar'a devlet nişanı verildi
Gündem

Bayraktar'a devlet nişanı verildi

Ukrayna-Türkiye ilişkilerine yaptığı hizmetlerden dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a devlet nişanı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 00:13:00 -
Bayraktar'a devlet nişanı verildi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu belirterek, ilişkilere her zaman önem verildiğini vurguladı.

Bayraktar, Ukrayna ve Türkiye'nin son dönemde ilişkilerini arttırdığını vurgulayarak, iki ülkenin geleceğe emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Bayraktar: Onur duydum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından verilen üstün hizmet nişanına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Bayraktar, Nişanı almaktan onur duyduğunu söyledi.

Ukrayna Türkiye'den SİHA satın almıştı

Geçtiğimiz aylarda Ukrayna Türkiye'den Bayraktar TB2 modeli SİHA satın almıştı. SİHA'nın Ukrayna semalarında ilk uçu ülkede büyük yankı uyandırmıştı.

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