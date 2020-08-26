Bayraktar'a devlet nişanı verildi
Ukrayna-Türkiye ilişkilerine yaptığı hizmetlerden dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a devlet nişanı verdi.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu belirterek, ilişkilere her zaman önem verildiğini vurguladı.
Bayraktar, Ukrayna ve Türkiye'nin son dönemde ilişkilerini arttırdığını vurgulayarak, iki ülkenin geleceğe emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.
Bayraktar: Onur duydum
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından verilen üstün hizmet nişanına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Bayraktar, Nişanı almaktan onur duyduğunu söyledi.
Ukrayna Türkiye'den SİHA satın almıştı
Geçtiğimiz aylarda Ukrayna Türkiye'den Bayraktar TB2 modeli SİHA satın almıştı. SİHA'nın Ukrayna semalarında ilk uçu ülkede büyük yankı uyandırmıştı.