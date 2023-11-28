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Teknoloji Bayraktar TB3'ten yeni başarı! Selçuk Bayraktar duyurdu
Teknoloji

Bayraktar TB3'ten yeni başarı! Selçuk Bayraktar duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-28 20:15:00 -

Türkiye'nin hava savunmasına büyük katkılar sağlayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yeni SİHA/İHA Bayraktar TB3 hakkındaki muhteşem gelişmeyi duyurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün dokuzuncu testi de başarıyla geçtiğini duyurdu.

Bayraktar açıklamasında, ''BayraktarTB3 20.000 feet yüksekliğe çıktığı 9. uçuş testini de başarıyla tamamladı.'' ifadelerini kullandı.

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