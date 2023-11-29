Bayraktar TB3’ten iddialı uçuş! Türk İHA'ları mercek altında: 20 bin feet! Gücünü tüm dünyaya gösterdi

Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 9’uncu uçuş testi sırasında 20 bin feet irtifaya çıkarak bir ilki gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 9’uncu uçuş testi sırasında 20 bin feet irtifaya çıkarak bir ilki gerçekleştirdi.

Baykar, kısa pistli deniz platformlarından iniş/kalkış gerçekleştirecek Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Orta irtifa testlerine devam eden Bayraktar TB3, 20 bin feet irtifaya çıktı.

20 bin feet irtifaya çıkan Bayraktar TB3’ün uçuş görüntülerini, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaştı. Bayraktar TB3, bir önceki uçuş testi sırasında 10 kez touch-and-go olarak bilinen piste teker koyup tekrar havalanmak anlamına gelen faaliyeti gerçekleştirmişti.

Test faaliyetleri devam eden SİHA’nın, gelecek yıl TCG ANADOLU Amfibik Hücum Gemisi üzerinde test faaliyetlerine başlaması planlanıyor. Bu zaman aralığında ise Bayraktar TB3’ün, karada bazı özel test teknik ve teçhizatlarıyla TCG ANADOLU’ya yönelik iniş/kalkışları gerçekçi bir şekilde simüle edeceği üzerinde duruluyor.

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Bayraktar TB3’ün Özellikleri

Kısa süre içerisinde Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3; katlanabilir kanatlara, SATCOM faydalı yüküne, 1450 kilogram kalkış ağırlığına, 24 saat havada kalış süresine, 6 adet silah istasyonuna ve yüksek irtifada görev yapabilme yeteneğine sahip.

Temel Uçuş Performans Kriterleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8.35 Metre Uzunluk

2.6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Gelişmiş Özellikler

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış