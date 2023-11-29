Bayraktar TB3’ten iddialı uçuş! Türk İHA'ları mercek altında: 20 bin feet! Gücünü tüm dünyaya gösterdi
Bayraktar TB2 SİHA'ların dünya genelindeki popülaritesi artmaya devam ederken TB3’ten iddialı sürpriz uçuş geldi. Türk İHA'larına ilişkin yeni adım ses getirdi, gümbür gümbür geliyor...
Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 9’uncu uçuş testi sırasında 20 bin feet irtifaya çıkarak bir ilki gerçekleştirdi.
Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 9’uncu uçuş testi sırasında 20 bin feet irtifaya çıkarak bir ilki gerçekleştirdi.
Baykar, kısa pistli deniz platformlarından iniş/kalkış gerçekleştirecek Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Orta irtifa testlerine devam eden Bayraktar TB3, 20 bin feet irtifaya çıktı.
20 bin feet irtifaya çıkan Bayraktar TB3’ün uçuş görüntülerini, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaştı. Bayraktar TB3, bir önceki uçuş testi sırasında 10 kez touch-and-go olarak bilinen piste teker koyup tekrar havalanmak anlamına gelen faaliyeti gerçekleştirmişti.
Test faaliyetleri devam eden SİHA’nın, gelecek yıl TCG ANADOLU Amfibik Hücum Gemisi üzerinde test faaliyetlerine başlaması planlanıyor. Bu zaman aralığında ise Bayraktar TB3’ün, karada bazı özel test teknik ve teçhizatlarıyla TCG ANADOLU’ya yönelik iniş/kalkışları gerçekçi bir şekilde simüle edeceği üzerinde duruluyor.
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Bayraktar TB3’ün Özellikleri
Kısa süre içerisinde Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3; katlanabilir kanatlara, SATCOM faydalı yüküne, 1450 kilogram kalkış ağırlığına, 24 saat havada kalış süresine, 6 adet silah istasyonuna ve yüksek irtifada görev yapabilme yeteneğine sahip.
Temel Uçuş Performans Kriterleri
14 Metre Kanat Açıklığı
8.35 Metre Uzunluk
2.6 Metre Yükseklik
1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
24+ Saat Havada Kalış Süresi
Gelişmiş Özellikler
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Otomatik İniş ve Kalkış
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