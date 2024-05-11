  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BM'de katil İsrail'i kudurtan karar! 143 ülke evet oyu verdi

Seni kim profesör yaptı? Kağıda zam geldiyse fotokopi kağıdı bedava mı?

CHP'li Kilis Belediyesi aile şirketi oldu!

Kırmızı bültenle aranıyordu! Örgüt elebaşısı Yunanistan'da yakalandı

ABD'den Çin hamlesi: Tarifeler hazırlıyor! ABD'den, Çin ilişkilerini gerecek yeni adım!

Türk savunma sanayisi yeni bir karara imza attı: Envantere giren BARKAN'a yeni silah!

Akşener sandığa gömülüp gitti ama İP’te aynı tas aynı hamam! Darbe anayasasına Müsavat kalkanı

Dolar ve altın fiyatları! Altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya yükseldi...

Bunu da mı yapacaksınız Sayın Koç! Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor... Rezalette ikinci perde!

Fatma Şahin: Gazi’nin çocukları gibi Gazze’nin çocukları da başaracak
Teknoloji Bayraktar TB3'ten büyük başarı
Teknoloji

Bayraktar TB3'ten büyük başarı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 00:37:00 -
Bayraktar TB3'ten büyük başarı

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarına hız kesmeden devam ediyor. Bayraktar TB3’ün toplam uçuş saati tam 343 saati buldu.

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarına hız kesmeden devam ediyor. Bayraktar TB3’ün toplam uçuş saati tam 343 saat!

Baykar resmi sosyal medyasından böyle duyurdu;

MİLLİ SİHA, MİLLİ KAMERA

Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

TCG ANADOLU’DAN İLK UÇUŞ 2024’TE
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklıdır. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Bayraktar TB2 SİHA hamlesi... Kritik ekip tatbikatı: Uçuşunu da gerçekleştirdi!
Bayraktar TB2 SİHA hamlesi... Kritik ekip tatbikatı: Uçuşunu da gerçekleştirdi!

Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA hamlesi... Kritik ekip tatbikatı: Uçuşunu da gerçekleştirdi!

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Gökte Akıncı, denizde Albatros!
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Gökte Akıncı, denizde Albatros!

Teknoloji

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Gökte Akıncı, denizde Albatros!

Amerika Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdi: Türkiye de nükleer enerjiye hazırlanıyor!
Amerika Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdi: Türkiye de nükleer enerjiye hazırlanıyor!

Ekonomi

Amerika Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdi: Türkiye de nükleer enerjiye hazırlanıyor!

Türkiye ve ABD arasında dev anlaşma! Bakan Bayraktar ayrıntıları açıkladı
Türkiye ve ABD arasında dev anlaşma! Bakan Bayraktar ayrıntıları açıkladı

Ekonomi

Türkiye ve ABD arasında dev anlaşma! Bakan Bayraktar ayrıntıları açıkladı

Enerji devi ile imzalar atıldı! Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Türkiye dünyada sayılı ülkeler arasında
Enerji devi ile imzalar atıldı! Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Türkiye dünyada sayılı ülkeler arasında

Ekonomi

Enerji devi ile imzalar atıldı! Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Türkiye dünyada sayılı ülkeler arasında

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23