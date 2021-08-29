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Teknoloji Bayraktar TB3 ve MİUS için tarih verildi
Teknoloji

Bayraktar TB3 ve MİUS için tarih verildi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA ve Milli Muharip Uçak Sistemi'nin (MİUS) ilk uçuş tarihlerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 18:46:00 - 2021-08-29 18:47:21
Bayraktar TB3 ve MİUS için tarih verildi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA ve Milli Muharip Uçak Sistemi'nin (MİUS) ilk uçuş tarihlerini açıkladı.

Bayraktar yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Uçak gemilerinde kalkış ve iniş yapabilecek Bayraktar TB3 ile insansız savaş uçağı projelerimizi hızlı bir şekilde ilerletiyoruz. Bayraktar TB3 ilk uçuşunu önümüzdeki yıl, insansız savaş uçağımızda da 2023'te gerçekleştirecek.''

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