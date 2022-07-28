Bayraktar TB3 ortaya çıktı

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar insansız hava araçları arasına yeni bir üye katılıyor. Şirketin CTO’su Selçuk Bayraktar’ın yaptığı açıklamalara göre, Bayraktar TB-3 ismiyle çıkacak olan SİHA, gelecek dönemde hizmete girecek TCG Anadolu amfibi hücum gemisi üzerinde bulunan kısa pistten kalkış yapabilecek.

Baykar, Bayraktar TB3 görselini paylaştı!

TCG Anadolu amfibi hücum gemisi, geçtiğimiz yıl suya indirildi ve son montaj işlemlerine başlandı. Fakat ABD, uyguladığı ambargo ile dikey iniş-kalkış yapabilen F-35B ve diğer F-35 jetlerinin satışını iptal etti. Bunun ardından Türkiye, TCG Anadolu’yu SİHA ve helikopter gemisine çevirme kararı aldı.

Buna ek olarak, TB3’ün fiziksel olarak daha büyük olduğunu biliyoruz. Ayrıca TB2’nin neredeyse 3 katı kadar bir yük taşıyabildiği kanatlara biraz daha fazla ağırlık binecek. Bu nedenle SİHA’nın arka ayaklarının gövde yerine kanat altına konumlandırıldığını görüyoruz.

Bayraktar TB3’te yaşanan bir diğer güzel geliştirme ise motor tarafında. Zira bu hava aracında TUSAŞ Motor Sanayi ya da kısaca TEI tarafından üretilen 172 beygir gücündeki (TB2’den yüzde 61 daha güçlü) yerli TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru kullanılacak. Diğer yerli motorlar hakkında bilgi almak için burayı tıklayabilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda TEI’nin ilgili motor için Baykar’a ilk teslimatı yaptığı bilgisi verildi. Bu motorları kullanan prototiplerin ise bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştireceği biliniyor. Yani TCG Anadolu envantere alındığında göreve hazır olacak.

Bayraktar TB3 özellikleri:



Kanat açıklığı: 14 metre

Uzunluk: 8.35 metre

Yükseklik: 2.6 metre

Kalkış Ağırlığı: 1450 kilogram

Maksimum seyir hızı: 125 knots-160 knots (300 km/s)

Faydalı yük kapasitesi: 6 silah istasyonu – 280 kilogram

Havada kalış süresi: 24+ saat

Katlanır kanat yapısı

Kısa pistli uçak gemilerinden otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti

Görüş hattı ve ötesi haberleşme

SATCOM uydu bağlantısı