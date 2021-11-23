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Gündem Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu
Gündem

Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Bayraktar TB3 S/İHA’da kullanılacak PD170 motorunun teslim edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 17:45:00 - 2021-11-23 17:59:17
Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu

TEI, Bayraktar TB3 S/İHA’da kullanılacak PD170 turbodizel havacılık motorunun Baykar Savunma’ya teslimatlarına başladı

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, A Haber canlı yayınına katıldı. Burada Gazeteci Melih Altınok’un sorularını yanıtlayan Akşit, Baykar Savunma’ya Bayraktar TB3 S/İHA’da kullanılması amacıyla PD170 motoru teslimatlarına başladıklarını belirtti.

ANADOLU LHD’de kullanılması planlanan Bayraktar TB3 S/İHA’nın 2022 yılında ilk uçuşunu yapması bekleniyor

PD170, 2.1 litrelik hacime ve 170kg kuru ağırlığa sahip. Motorun ana bloğu ise 18.5kg. Çift alternatörlü ve çift turbo şarjlı olan motor, 20.000ft irtifada 165bg, 25.000ft irtifada 155bg, 30.000ft irtifada ~130bg, 35.000ft irtifada ~105bg ve 40.000ft irtifada ~90bg güç sağlıyor.

PD170’in 40 bin feet irtifada verebildiği 90bg gücü, muadili motorlar 30 bin feet civarında verebiliyor.

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