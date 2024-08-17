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Teknoloji BAYRAKTAR TB3 engel tanımıyor! Testleri başarıyla tamamladı
Teknoloji

BAYRAKTAR TB3 engel tanımıyor! Testleri başarıyla tamamladı

Yeniakit Publisher
2024-08-17 21:32:00 -
BAYRAKTAR TB3 engel tanımıyor! Testleri başarıyla tamamladı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3'te 4 test birden başarıyla tamamlandı.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı başarılı testlerini sürdürüyor. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi;

Türk Havacılığının Altın Çağı ????

#BayraktarTB3 38.-39. ve 40. Test / 38th-39th and 40th Tests ✈️ ⚓️????

✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Sertifikasyon ve Performans Testleri

 
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İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklıdır. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

TCG ANADOLU’DAN İLK UÇUŞ 2024’TE

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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