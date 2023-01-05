Bayraktar TB2'ye "oyuncak uçak" diyen Merdan Yanardağ'dan "Kızılelma" için akılalmaz sözler

Dünyayı hayran bırakan, savaşlarının seyrini değiştiren, ülkelerin almak için sıraya girdiği Türk SİHA'larının fondaş medyaya verdiği rahatsızlık artarak devam ediyor.

Bayraktar TB2 için "oyuncak uçak" demişti

TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70’i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" demişti.

KIZILELMA'ya maket uçak muamelesi yaptı

Milyarlarca avroluk fiyasko sonucu kendi SİHA'sını bitiremeyen Almanya'dan örnek veren Yanardağ sesin üstünde de uçabilen 'Süpersonik' versiyonunun da yapılacağı "KIZILELMA' için "phantom uçaklar gibi değil. 5-6 tane bu stüdyoya sığar" dedi.

Tehdit etti: Bakın devir değişecek

Yerli ve milli SİHA'lara hazımsızlığı ileri götüren yanardağ "Bakın devir değişecek. bunların her birinin hesabı sorulur. Merak etmeyin" dedi.

Baykar 2022'de 27 ülkeye 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı

Baykar, 2022'de 1,18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı toplamda 27'ye ulaştı. Baykar'ın Twitter hesabından şirketin 2022 ihracat rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada, 18 ülke ile yeni ihracat sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Paylaşılan verilere göre, ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı toplamda 27, 2022 ihracat geliri ise 1,18 milyar dolar oldu. 2022 sözleşmelerindeki ihracat oranı ise yüzde 99,3 olarak gerçekleşti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öz sermayemizle geliştirdiğimiz milli ve özgün İHA'larımız sayesinde dünyanın en iyileri arasında yerimizi aldık. 2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3. Bayraktar Kızılelma'yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, "20 yıldan bugüne üzerinde çalıştığımız yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava araçları platformları ile ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. 2022 yılında imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3 oldu. Gururluyuz" değerlendirmesinde bulundu.