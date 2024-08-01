Bayraktar TB2 SİHA'ların karşısına çıkaracakları İHA'lar ifşa oldu
Ukrayna ile yürütülen savaşta Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı zor anlar yaşayan Rusya'nın yeni insansız hava aracının fotoğrafları ifşa oldu.
Ukrayna cephe hattında düşürülen insansız hava aracının (İHA) fotoğrafları, Rus Ordusu’nun yeni uzun menzilli İHA’sının cephede kullanıldığını kanıtladı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş kesintisiz şekilde devam ederken, Rus Ordusu’nun Gerbera İHA’yı da cephede kullandığı bölgede çekilen fotoğraflar ile doğrulandı. Gerbera İHA’nın, İran yapımı Shahed-136 tipi insansız hava aracının bir tamamlayıcısı olarak geliştirildiği bildirilirken, cephedeki kullanımının 2 hafta öncesinde başladığı değerlendiriliyor.
Geçtiğimiz hafta Kiev’de gerçekleştirilen saldırıda kullanılan İHA’nın Gerbera olduğu, sistemin çekilen son fotoğrafları incelenince ortaya çıktı. Rus Ordusu’nun bu platformu elektronik keşif, kamikaze saldırıları ve hava savunma sistemlerini yanıltmak için ‘’yem’’ olarak kullandığı düşünülüyor.
Gerbera’nın teknik özellikleri hakkında bir bilgi şu an için bulunmuyor ancak menzilinin birkaç yüz kilometre olduğu değerlendiriliyor. Buna ek olarak Ukraynalı kaynaklar, Gerbera İHA’nın tıpkı Shahed İHA gibi Rusya’da bulunan Alabuga Bölgesi’nde üretildiğini ve Gastello tasarım ofisi tarafından geliştirildiğini iddia ediyor. Rusya bu bölgede kurduğu üretim tesisleri sayesinde Ukrayna savaşında kullandığı İHA sistemlerinin büyük bölümünün üretimini gerçekleştiriyor.
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KAYNAK: SAVUNMASANAYİST
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