Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı İran'dan İHA aldılar! Sahaya sürdüler

Rusya’nın Su-35 savaş uçaklarına karşılık İran’dan Shahed-136 kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA) tedarik ettiği iddia edildi.

The Times of Israel’in haberine göre Rusya, yakın bir zamanda İran’a Sukhoi Su-35 savaş uçağı tedarik edecek. Habere göre İran ise alınan savaş uçaklarına karşılık Ukrayna’da kullanmak üzere Rusya’ya 1.700 adet Shahed-131 kamikaze İHA ve Shahed-136 kamikaze İHA tedarik edecek. Toplamda 540 adet kamikaze İHA’nın aktif olarak Ukrayna’da kullanıldığı iddia ediliyor.

2018 yılında yaklaşık 3 milyar dolarlık anlaşma kapsamında Mısır, Rusya ile 24 adet Su-35 savaş uçağı teslimatını içeren bir sözleşme imzalamıştı. The Aviation Geek Club’a göre Mısır Hava Kuvvetleri için üretilen Su-35’ler şu anda Komsomolsk-on-Amur’da park halinde ve başka bir ülke satın almadığı takdirde bir süre daha orada kalacak.

Washington, Rusya ile Mısır arasında yapılan uçak anlaşmasını engellemeye çalışmıştı. Dönemin Siyasi-askeri ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı R. Clarke Cooper, 18 Kasım 2019’da Dubai’de düzenlenen Havacılık Fuarı’nda Mısır’ın bu satın alma nedeniyle yaptırımlara maruz kalabileceğini söylemişti.

Batılı istihbaratçıların The Time of Israel’e yaptığı açıklamalara göre, İranlı pilotlar Su-35 için Rusya’da eğitim alıyor. İran Hava Kuvvetleri’nin envanterinde eski ABD yapımı F-4, F-5 ve F-14 savaş uçakları bulunuyor. İran bu alımla birlikte eskiyen envanterini yeni teknoloji içeren uçaklarla doldurmak istiyor.

İran’dan Rus askerlerine İHA’lar için eğitim desteği

The Jerusalem Post tarafından aktarıldığı üzere; Ukraynalı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Rus askerlerini eğiten 10 İranlı geçtiğimiz aylarda Ukrayna saldırılarında ölmüştü. Haber, Amerikalı ve Ukraynalı yetkililerin İranlıların Kırım’da İran’a ait insansız hava araçlarını kullanmaları için Rusları eğittikleri uyarısında bulundukları sırada gelmişti.

İHA'larını bir savaş ortamında denemek için adeta can atan İran'ın Rusya-Ukrayna savaşında bu amacını gerçekleştirecek olması Tahran tarafından büyük bir fırsat olarak yorumlanıyor. İran tarafı, sahip oldukları İHA'ların Bayraktar TB2'lerden daha iyi olduğu iddia ediyor.