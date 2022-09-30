"Bayraktar TB2 SİHA"lar yeni ülkelere kanatlanıyor!

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)’nın ilk ihracat müşterilerinden birisi, Katar olmuştu. Halihazırda 30’a yakın ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA, Körfez’deki yolculuğuna kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor.

Kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin, 120 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş ettiği sosyal medyaya yansımıştı. Daha sonra ise Reuters, Türkiye’nin BAE’ye 20 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiğini iddia eden bir haber paylaştı. SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Bayraktar TB2 SİHA’nın Körfez’deki yeni kullanıcısı, Kuveyt olacak.

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu kırmıştı. SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Baykar ve Kuveyt Savunma Bakanlığı yetkilileri, Bayraktar TB2 SİHA tedarikine yönelik görüşmelerini ilerlettiler. Yakında tedarik sözleşmesinin imzalanması bekleniyor.

Bayraktar TB2 SİHA

Öte yandan şu ana kadar 300 adetten fazla üretilen Bayraktar TB2 SİHA ise kendisini en zorlu muharebe sahalarında kanıtlamış durumda. Halihazırda; Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bayraktar TB2 aktif olarak kullanılıyor.

BAYKAR’ın inşa faaliyetleri devam eden yeni üretim tesisi ile birlikte Bayraktar TB2 SİHA üretim kapasitesinde ciddi bir artış bekleniyor.

Hem AKINCI hem de Bayraktar TB2 ihracatları, aynı zamanda milli mühimmatların da yurt dışına açılmasına vesile oluyor.

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