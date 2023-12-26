Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken Bayraktar TB3 14. testi başarıyla tamamlandı! Selçuk Bayraktar paylaştı!
BAYKAR Lideri ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, B3'ün test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu başarıda çok konuşulacak cinsten.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 14. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bayraktar TB3 14. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. 9 saat havada kalan Bayraktar TB3, sistem performans testini de geçti. Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.