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Aktüel Bayraktar TB2 SİHA'dan anlamlı uçuş!
Aktüel

Bayraktar TB2 SİHA'dan anlamlı uçuş!

"Büyük Taarruz"un gerçekleştiği bölgede uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB2 İHA, Türk bayrağının ay ve yıldızını gökyüzüne çizdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 17:04:00 -
Bayraktar TB2 SİHA'dan anlamlı uçuş!

Bayraktar TB2 SİHA, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.

Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ayyıldız çizecek şekilde rota belirledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.

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