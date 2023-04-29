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Teknoloji Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI ve Bayraktar TB3’ün akıllı füzesi KEMANKEŞ yoğun ilgi gördü! TEKNOFEST heyecanı
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI ve Bayraktar TB3’ün akıllı füzesi KEMANKEŞ yoğun ilgi gördü! TEKNOFEST heyecanı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 20:45:00 - 2023-04-29 20:52:23
Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI ve Bayraktar TB3’ün akıllı füzesi KEMANKEŞ yoğun ilgi gördü! TEKNOFEST heyecanı

TEKNOFEST 2023'te Bayraktar TB2 SİHA yanı sıra AKINCI ve Bayraktar TB3’ün akıllı füzesi ziyaretçiler tarafından çok ilgi çekti. KEMANKEŞ ilk kez TEKNOFEST’te Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi çok beğenildi.

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ, ilk kez TEKNOFEST 2023’te sergileniyor. Yerli mühimmat Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapabilecek.

İstanbul’da TEKNOFEST 2023 heyecanı son sürat sürüyor. Dünya ülkelerinin gözünü çevirdiği festivalde Türk SİHA’larına entegre edilecek akıllı mühimmatlar da çok dikkat çekiyor. Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 çerçevesinde ilk kez halka açık sergilenmeye devam ediyor.

50 KİLOMETRE HABERLEŞME MENZİLENE SAHİP! ÖZELLİKLERİ

Bayraktar KEMANKEŞ, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık 1 saat havada mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 artı kilometre görev menzili olan Bayraktar Kemankeş, 50 kilometre haberleşme menzilene sahip. Ayrıca yapay zekâ destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek.

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