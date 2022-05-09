"Bayraktar TB2 SİHA" Ruslara resmen kan kusturuyor! Bu kez helikopter avladı

Ukrayna, "Bayraktar TB2 SİHA"larla savaşta elini güçlendirmeye devam ediyor. Dün Yılan Adası'nda iki raptor tipi Rus gemisini imha eden TB2 SİHA'lar bugün de adaya asker indiren Mi-8 tipi Rus helikopterini vurarak imha etti.

Rusya'ya ait 2 çıkarma gemisini vurmuştu

Dün Karadeniz'de kilit nokta haline gelen Yılan Adası yakınlarında iki raptor tipi Rus gemisini imha eden Bayraktar TB2 SİHA bugün de yine adaya asker indiren Rus Mi-8 genel maksat helikopterini füzeyle vurarak hurdaya çevirdi.

Türk SİHA'larının Rus helikopterini vurma anı kameraya da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yılan Adası'na asker indirmek için alçalan helikopterin üzerinde uçan Bayraktar TB2 SİHA tarafından füzelerle vurularak etkisiz hale getirildiği anlar yer alıyor.