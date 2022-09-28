'Bayraktar TB2 SİHA projesi çalındı' demişlerdi! Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki herkes şaşkına dönecek

Terör örgütü FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Vuslat Bayoğlu’nun Afrika’daki şirketi tarafından üretilen İHA'ların ardından akıllara Bayraktar TB2'lerin çizimlerinin dışarıya sızdırılmış olabileceği geldi. Ancak bunun mümkün olmadığı anlaşıldı



Bayraktar TB-2'nin yazılımları ve çizimlerinin sızdırılma ihtimalleriyle ilgili Türkiye Gazetesi'ne konuşan savunma politikaları analisti Turan Oğuz, TB2’yi önemli kılanın yazılımı olduğunu, onun da kopyalanamayacağını söyledi.

Kopyalanamamasının nedeni...

Analist Oğuz, TB2’nin birkaç sebepten dolayı ön planda olduğunu söyleyerek “Gövde olarak çok rahat yapabilirsiniz ama o bir TB2 olmaz. TB2 birkaç sebepten dolayı öne çıkıyor.

1 çok yakın servis ağı,

2 sürekli geliştiriliyor,

3 yeni çıkan tehditlere karşı hemen karşı tehdit uyguluyor,

4 içindeki yazılımı çok özel,

5 kendi yapımından dolayı farklı kabiliyetleri var.

Form olarak benzer şeyler yapılabilir, yapılıyor da ama onlardan TB2 olmaz. TB2’yi TB2 yapan özellikler düz formu, görüntüsü değil. TB2’yi TB2 yapan yazılımıdır, otonom uçuş kabiliyetidir. Onu ne yaparsanız yapın çözemezsiniz. Çünkü onlar düştüğü zaman içindeki yazılım silinir, içindekiler alınıp kopyalanabilir bir şey değil. O yazılımı çekemediğiniz zaman siz de gidip herhangi bir üniversite öğrencisi grubuna TB2 benzeri bir şey yaptırırsınız” diye konuştu.