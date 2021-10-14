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Teknoloji Bayraktar TB2 SİHA operatörünün sözleriyle yayınladı! Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA operatörünün sözleriyle yayınladı! Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA operatörünün sözlerine yer verdiği video paylaşım ile duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 17:19:00 -
Bayraktar TB2 SİHA operatörünün sözleriyle yayınladı! Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, "Bir #Teknofest2021 #Tbt’si…" paylaşımında Bayraktar TB2 SİHA operatörünün sözlerine yer verdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, yaptığı paylaşımda oldukça duygulandırdı.

Bayraktar, "Bir #Teknofest2021 #Tbt’si…" notuyle videolu bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Bayraktar TB2 SİHA operatörünün sözlerine yer verdi. İşte o sözler...

"Tüm ekibim adına bugünlere gelmemizde bu imkanlara ulaşmamızda, bu duyguları yaşamamızda emeği geçen herkese saygılarımızı sunarak teşekkür ediyorum. Allah, ülkemizin, milletimizin yolunu, bahtını açık etsin inşallah herkese saygılar selamlar"

 

 

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