"Bayraktar TB2 SİHA" o ülkede ortaya çıktı

Somali’de Bayraktar TB2 SİHA’lar Mogadişu Havaalanı’ndan kalkış yaparken görüntülendi. Somali merkezli Garowe Online tarafından aktarıldığı üzere Bayraktar TB2, Somali tarafından Al-Shabab terör örgütüne karşı aktif olarak kullanılıyor.

Pakistan Bayraktar TB2 SİHA’larını aktif kullanıyor

Pakistan Hava Kuvvetleri’nin Eylül 2022’de düzenlediği bir tatbikatta Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA ilk kez görüntülenmişti. Tedarik edilen Bayraktar TB2 SİHA sistemleri üzerinde elektro optik olarak Hensoldt ARGOS II HD / HDT kullanıldığı dikkat çekmekteydi.

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zaheer Ahmed Baber Sidhu yaptığı açıklamada, “İnsansız Hava Sistemlerinin rolü askeri çatışmalarda giderek daha önemli hale geliyor. İnsansız Hava Sistemleri, günümüz savaşlarının nihai sonucunda belirleyici bir rol oynayabilecek kuvvet çarpanları olarak başrolü üstlendi. Pakistan Hava Kuvvetleri genel olarak savaşa hazır olmasından dolayı memnuniyet içerisindeyiz ve kuvvet düşmanın herhangi bir talihsizliğine uygun bir yanıt vermeye hazır” dedi.

Türkmenistan’da askeri geçit töreninde Bayraktar TB2 SİHA’lar görüntülendi

Bayraktar TB2, Doğu Afrika’daki Cibuti’deki geçit töreninin ardından Türkmenistan’da düzenlenen askeri geçit törenindeki çok sayıda kara aracının yanında iki adet Bayraktar TB2 kanadındaki MAM-L mühimmatı ile birlikte geçiş yaparken görüntülenmişti. Törende Bayraktar TB2 SİHA’lara ek olarak BMC KİRPİ TTZA’lar da yer almıştı.

DefenceTürk