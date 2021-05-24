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Teknoloji Bayraktar TB2 için 7 ülke daha sıraya girdi
Teknoloji

Bayraktar TB2 için 7 ülke daha sıraya girdi

Son dönemde dünya medyasında da genmiş yankı bulan yerli üretim Bayraktar TB2 SİHA'ları için 7 ülke daha satın alma seçeneğini masaya yatırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:02:00 -
Bayraktar TB2 için 7 ülke daha sıraya girdi

Türkiye'de üretilen Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarılarla harp yöntemlerini değiştiriyor.

Ülke sınırlarının dışında nokta atışı operasyonlarla düşmanın hareket alanını kısıtlayan SİHA'ların etkinliği dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

4 ülke tarafından kullanılıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2, halihazırda Katar, Libya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından kullanılıyor.

Son olarak Polonya, SİHA'lardan 24 adet alacağını duyurdu. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'yi ziyareti sırasında anlaşmaya imza atılması bekleniyor.

7 ülke daha ilgileniyor

Bu ülkelerin yanı sıra 7 ülkenin daha Bayraktar TB2 için sırada olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde, Macaristan Savunma Bakanlığı heyetinin, Macar Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Baykar üretimi Bayraktar TB2'yi incelemek üzere Türkiye'ye geleceği belirtilmişti.

TB2, etkin gücünün yanı sıra uygun maliyetiyle diğer ülkeler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Satın alma seçeneği masada

Macaristan'ın ardından Bulgaristan, Sırbistan, Fas, Malezya, Kazakistan ve Pakistan'ın da söz konusu SİHA'larla yakından ilgilendiği kaydedildi.

Bu ülkelerin satın alma seçeneğini ciddi olarak düşünmeye başladığı konuşuluyor.

BAYRAKTAR TB2'nin özellikler

Bayraktar TB2 Silahlı Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracı olarak öne çıkıyor.

Araç, üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

300 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor.

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Yorumlar

DELİ..DOLU

Ne demek SİHA satmak hıııı bu laikliğe aykırı eyvaah ki eyvak rejim elden gidiyi laiklik tehlike altında şimdi bu sizlerin yaptığı daha önceki Cumhur Başkanlarına Başbakanlara hükümetlerine hakarettir onlar yapamadı biz yaptık demek oluyor bu da 100'de YÜZ Laikliğe aykırı hemen şimdiye kadar İHA SİHA TOP TANK UÇAK BOMBA MERMİ SİLAH TÜFEK hepsini ortadan kaldırın Emperysalist Küresel Katil Şer batı Ab terör örgütleri bize mi saldıracak haaa o S400 füzelerini,de götürün koyun müzeye bizlerin düşmanımı var hııııııı
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Sütçü İmamın torunu

Ah Selçuk kardeşim SİHA İHA yapmak senin neyine, haşa sende tecavüzcü tacizci olsaydın seni de el üstünde tutardı azgın azınlık ve siyon-itleri ve haçlı avaneleri ile ülkemdeki dostları......
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