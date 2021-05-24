Bayraktar TB2 için 7 ülke daha sıraya girdi

Türkiye'de üretilen Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarılarla harp yöntemlerini değiştiriyor.

Ülke sınırlarının dışında nokta atışı operasyonlarla düşmanın hareket alanını kısıtlayan SİHA'ların etkinliği dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

4 ülke tarafından kullanılıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2, halihazırda Katar, Libya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından kullanılıyor.

Son olarak Polonya, SİHA'lardan 24 adet alacağını duyurdu. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'yi ziyareti sırasında anlaşmaya imza atılması bekleniyor.

7 ülke daha ilgileniyor

Bu ülkelerin yanı sıra 7 ülkenin daha Bayraktar TB2 için sırada olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde, Macaristan Savunma Bakanlığı heyetinin, Macar Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Baykar üretimi Bayraktar TB2'yi incelemek üzere Türkiye'ye geleceği belirtilmişti.

TB2, etkin gücünün yanı sıra uygun maliyetiyle diğer ülkeler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Satın alma seçeneği masada

Macaristan'ın ardından Bulgaristan, Sırbistan, Fas, Malezya, Kazakistan ve Pakistan'ın da söz konusu SİHA'larla yakından ilgilendiği kaydedildi.

Bu ülkelerin satın alma seçeneğini ciddi olarak düşünmeye başladığı konuşuluyor.

BAYRAKTAR TB2'nin özellikler

Bayraktar TB2 Silahlı Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracı olarak öne çıkıyor.

Araç, üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

300 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor.