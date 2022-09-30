Bayraktar TB2, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi
Yerli ve milli İHA Bayraktar TB2 bir kuruma daha teslim edildi. İnsansız hava aracı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 aracın teslim edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni BAYRAKTAR TB2 teslimatlarının yapıldığını duyurdu.
Demir, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.
Paylaşımında, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz." ifadesini kullanan Demir, son olarak 3 Bayraktar TB2 İHA'yı Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettikleri bilgisini verdi.