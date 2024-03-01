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Teknoloji

Bayraktar TB2, ANKA'ya yönelik geliştirilmişti! ASELSAN'dan beklenen hamle: hizmete hazır diyerek ilan etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 23:04:00 - 2024-03-01 23:07:50
Bayraktar TB2, ANKA'ya yönelik geliştirilmişti! ASELSAN'dan beklenen hamle: hizmete hazır diyerek ilan etti!

ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemlerinin ilk seri üretimleri, üretim hattından çıktı.

ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemlerinin ilk seri üretimleri, üretim hattından çıktı. Bu bağlamda seri üretim hattından çıkan ilk kameralar için ASELSAN’da tören düzenlendi. Konuyla ilgili resmi X hesabından paylaşımda bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şu ifadeleri kullandı:

“Seri üretim hattından çıkan ve kullanıcılarına teslim edilmek üzere hazırlanan ilk ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410 kameralarımız ülkemize hayırlı olsun. SİHA’larımız ve Taaruz Helikopterlerimiz yeni kameralarımızla önemli avantajlar elde edecek. ASELSAN mühendisliği, tüm hızıyla ülkemizin gücüne ve kullanıcılarımızın güvenliğine hizmet etmeyi sürdürecek. Tüm kahraman ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.”

ASELFLİR-500

ASELSAN, CATS Elektro Optik Sistemini kullanan Bayraktar TB2, ANKA ve diğer platformlara yönelik geliştirilen yeni nesil ASELFLIR-500C’nin teknik özelliklerini güncellemişti. Öne çıkan değişiklikler arasında 57 kg’dan 52 kg’a düşürülen ağırlık, 4096×2880 gündüz kamerası çözünürlüğü ve 25 km’den 30 km’ye uzatılan lazer mesafe ölçer menzili yer alıyor.

defenceturk'e göre: Gündüz kamerasının çözünürlüğü daha önce 1920×1080 olarak açıklanmıştı. Yeni çözünürlüğün ASELFLIR-600 ile aynı değerlere sahip olması dikkat çekicidir. ASELFLIR-500C sisteminde 3-5 mikrometre Yüksek Çözünürlüklü Kızılötesi Kamera, Yüksek Çözünürlüklü Gündüz Görüş Kamerası, Yüksek Çözünürlüklü Kamera, Lazer Hedef İşaretleme Birimi ve Lazer Mesafe Ölçme Birimi bulunmaktadır.
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