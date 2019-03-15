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Bayraktar: SİHA’larda yerlilik oranı yüzde 93

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2019 Cuma 14:09
Bayraktar: SİHA’larda yerlilik oranı yüzde 93

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 15’lerden yüzde 65’lere ulaştığını açıkladı.

Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının büyük kısmını milli kaynaklarla tedarik ettiğini kaydeden Bayraktar, “Bu anlamda SİHA’larımız önemli bir örnek. Yerlilik oranı yüzde 93 olan bu silahların bütün kritik sistemlerini biz yapıyoruz. Dünyada da böyle bir üretim modeli pek yok” dedi. 

Bayraktar, ayrıca Türkiye’nin yaklaşık 100 yıldır uçak üreten Ukrayna’ya bile SİHA ihracat ettiğini dile getirdi.

Üzerinde çalıştıkları Akıncı İHA’nın konvansiyonel harpte çok stratejik bir görev ifa edeceğinin altını çizen Bayraktar, “Bu ürünümüz gelişmiş keşif ve taarruz yeteneklerine sahip olacak” şeklinde konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:09
  1. Selçuk Bayraktar
  2. savunma sanayi
  3. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
  4. T3 Vakfı
  5. Akıncı İHA
  6. SİHA

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