Bayraktar SİHA'lar karşısında aciz kalan Ermenistan, Rusya'nın kapısını çaldı!

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı ağır kayıplar veren Ermenistan İHA arayışında. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Rusya'dan Orlan-10 İHA'ları alacağı belirtiliyor. Teslimatın önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.

Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusu karşısında büyük bir hezimet yaşamış, ordunun verdiği kayıplar ülkede günlerce süren iç karışıklığa neden olmuştu.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında İHA ve SİHA kullanımı ile elde ettiği üstünlük dış basında aylarca konuşulmuştu.

Orlan-10 İHA'ları 2010'ların başında geliştirilen ve 2015'te hizmete sunulan, Rus ordusuna ait küçük İHA'lar olarak biliniyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye'nin Suriye sınırını ihlal eden bir insansız hava aracını düşürmesi, Rusya'nın planlarını açığa çıkardı. Düşürülen insansız hava aracının Rus yapımı Orlan-10 olduğu iddiaları üretici firma tarafından yalanlanırken Rus basınına göre araç Rusya'nın gizli bir projesi.