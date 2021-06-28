  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şanlıurfa’da çıkan yangın söndürüldü!
İtalya'da son bilanço açıklandı
Aylardır eşeklerle su taşıyorlar! Köylüler ‘acil çözüm’ istiyor
Vali açıkladı! Aşı olmayanlar için kısıtlamalar yolda
Gündem Bayraktar SİHA satışı Şirin Payzın'ı kudurttu! Zihniyetleri hep aynı: Türkiye’nin yükselişine karşılar!
Gündem

Bayraktar SİHA satışı Şirin Payzın'ı kudurttu! Zihniyetleri hep aynı: Türkiye’nin yükselişine karşılar!

Arnavutluk’un Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde Bayraktar İHA ve SİHA satın alacağının açıklanmasının ardından istemezükçü zihniyet yine devreye girdi. Tüm dünyanın hayranlıkla baktığı yerli ve milli İHA ve SİHA’ları bir türlü kabullenemeyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Arnavutluk’un Türkiye’den İHA ve SİHA almasını eleştirerek, “Kime karşı kullanmayı düşünüyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 19:52:00 -
Bayraktar SİHA satışı Şirin Payzın'ı kudurttu! Zihniyetleri hep aynı: Türkiye’nin yükselişine karşılar!

 YENİ AKİT / ANKARA 

Arnavutluk’un Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde Bayraktar İHA ve SİHA satın alacağının açıklanmasının ardından istemezükçü zihniyet yine devreye girdi.

Libya’da Hafter’i perişan eden, Azerbaycan-Ermenistan savaşının seyrini değiştirerek Azerbaycan’a Karabağ zaferini getiren ve Suriye’yi PKK/YPG’li teröristlere dar eden yerli ve milli İHA/SİHA’lara tüm dünyada övgüyle bahsedilirken, malum zihniyet her millet lehine yapılan projeyi kabullenmediği gibi yerli İHA ve SİHA’ları da bir türlü kabullenmediler. İHA/SİHA’lar Türkiye’ye birçok yatırım getirirken Arnavutluk’un da Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde Bayraktar İHA ve SİHA satın alacağının açıklanmasının ardından Halk TV sunucusu Şirin Payzın, “Kime karşı kullanmayı düşünüyor? Hangi tür bir tehlike ile karşı karşıya olabilir Arnavutluk? S400 almayı düşünmez mi Türkiye’den?” sözleri ile kendince sözde dalga geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay