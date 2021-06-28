Bayraktar SİHA satışı Şirin Payzın'ı kudurttu! Zihniyetleri hep aynı: Türkiye’nin yükselişine karşılar!

YENİ AKİT / ANKARA

Arnavutluk’un Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde Bayraktar İHA ve SİHA satın alacağının açıklanmasının ardından istemezükçü zihniyet yine devreye girdi.

Libya’da Hafter’i perişan eden, Azerbaycan-Ermenistan savaşının seyrini değiştirerek Azerbaycan’a Karabağ zaferini getiren ve Suriye’yi PKK/YPG’li teröristlere dar eden yerli ve milli İHA/SİHA’lara tüm dünyada övgüyle bahsedilirken, malum zihniyet her millet lehine yapılan projeyi kabullenmediği gibi yerli İHA ve SİHA’ları da bir türlü kabullenmediler. İHA/SİHA’lar Türkiye’ye birçok yatırım getirirken Arnavutluk’un da Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde Bayraktar İHA ve SİHA satın alacağının açıklanmasının ardından Halk TV sunucusu Şirin Payzın, “Kime karşı kullanmayı düşünüyor? Hangi tür bir tehlike ile karşı karşıya olabilir Arnavutluk? S400 almayı düşünmez mi Türkiye’den?” sözleri ile kendince sözde dalga geçti.