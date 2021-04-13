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Gündem Bayraktar sert tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz
Gündem

Bayraktar sert tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

SİHA ve İHA'da çığır açan TB2'nin mimarı Selçuk Bayraktar, Türkiye'ye uygulanan ambargolara sevinenlere, "Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz..." diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 21:37:00 - 2021-04-13 21:50:41
Bayraktar sert tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

Türkiye'nin ilk yerli üretimi SİHA/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Seçluk Bayraktar, Türkiye'nin İHA ve SİHA çalışmalarını görmezden gelenlere sert tepki gösterdi.

Bayraktar sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz..." dedi.

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