Bayraktar KIZILELMA Yunan medyasını salladı

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Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından geliştirilen ve 2023 yılında ilk uçuşunu yapması planlanan Muharip İnsansız Uçak Sistemi KIZILELMA Yunan medyasında gündem oldu.

KIZILELMA'nın Türklerin iddia ettiği kadar üstün bir sistem olmadığını ileri süren Yunan Askeri Analist Paliouras şunları söyledi:

"Ama potansiyeli var. İleride süpersonik (ses üstü hız) hale gelecek bir drone. Türkler bunun mevcut savaş uçaklarının yerini alabileceğini bile iddia ediyor. Tabi bu hemen olacak bir şey değil. Özelliklerine bakarsak eğer 6 ton ağırlığında ve bir drone için baya ağır. Silah yükü 1 ton. Bu da oldukça fazla. Kızılelma A versiyonunda maksimum 900 km hıza sahip olacak ancak Türkler süpersonik olacak B versiyonunu da hazırlıyor. 1000 km görev menziline ve aynı zamanda savaş uçaklarındaki gibi bir radara da sahip olacak."

KIZILELMA'nın TEKNOFEST Fuarı'nda sergilendiğini hatırlatan Paliouras, şöyle devam etti:

"Prototipin ilk uçuşu 2023 yılında olacak. Bundan sonra 2-3 yıl sürebilecek bir geliştirme ve test dönemi bekliyoruz. Bu çok kısa bir süre. Normalde bir savaş uçağını geliştirmek için yaklaşık 10 yıla ihtiyaç var. Türkler esasen bunu kullanarak hava kuvvetlerini değiştirmek istiyorlar."

Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan savaş uçaklarının giderek yaşlandığını ve ömürlerini doldurmaya başladığını iddia eden Paliouras, "Yavaş ama istikrarlı bir şekilde Türk Hava Kuvvetleri yaşlanıyor. Ömürlerini doldurmaya yakın uçakların yeri doldurulamıyor. Yedek parça alamıyorlar, modernizasyon yapamıyorlar. Sonuç olarak Türkiye'nin sadece kağıt üzerinde büyük bir hava kuvveti var" şeklinde hezeyan dolu ifadeler kullandı.

Türklerin son derece hırslı bir millet olduğunu söyleyen Paliouras, "Şimdilik dronelar hava kuvvetlerinin tamamlayıcı bir parçası" dedi.