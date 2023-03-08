Bayraktar KIZILELMA ABD'yi salladı: Türkiye'nin doruk noktası olacak!

ABD medyası Business Insider, dünyada ses getiren Bayraktar Kızılelma hakkında bir makale kaleme aldı. Business Insider, on yıldan kısa bir süre içinde Türkiye bir drone güç merkezi haline geldiğini yazdı.

Insider, insansız hava araçlarının (İHA), geçen yıl savunma sanayisinin en büyük ihracatı olduğunu ve 2021'e göre %80 artışla 871,5 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Bayraktar KIZILELMA Amerika'da büyük yankı buldu

Amerikan basını kaleme aldığı makalede şu ifadeler yer verdi; Bu pazarın çoğuna, Ukrayna da dahil olmak üzere son çatışmalarda kullanımıyla tanınan TB2 modelini üreten Baykar firması hizmet veriyor. Baykar, 24 ülke için 400'den fazla TB2 üretti.

Ancak TB2, Baykar Teknoloji'nin modellerinden sadece biri. 23 Ocak'ta şirket, en yeni ve potansiyel olarak en umut verici ürünü olan Kızılelma'nın ikinci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Test, şirketin baş tacı ve Türkiye'nin gelişmekte olan drone endüstrisinin doruk noktası haline gelebilecek şey için ileriye doğru atılmış bir başka adımdır.

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"Savaşan İHA" olarak pazarlanan, jet motorlu insansız hava aracı Kızılelma, Baykar'ın Muharip İnsansız Hava Aracı Sistemi projesinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

5 saat uçabilecek

Kızılelma 48 fit uzunluğunda ve 32 fit kanat açıklığına sahiptir. 500 deniz mili menzile, 35.000 fit çalışma irtifasına ve yaklaşık 460 mph azami hıza ulaşabiliyor. Baykar, maksimum kalkış ağırlığının yaklaşık 13.200 ton olduğunu ve 3.300 tona kadar faydalı yük taşıyabileceğini ve beş saat uçabileceğini söylüyor.

Görünmez olacak

Baykar, Kızılelma'nın kendisini görünmez kılacak özelliklere sahip olacağını da iddia ediyor. Bunlar, ona düşük bir radar kesiti ve bir dahili silah bölmesi sağlayan köşeli bir tasarımı içerir. Diğer gelişmiş özellikler arasında aktif elektronik olarak taranan bir dizi, hem görüş hattı hem de görüş hattı ötesi kontrolü sağlayan bir anten ve tamamen otonom olarak kalkış ve iniş yapma yeteneği yer alıyor.

Baykar'ın geliştirmekte olduğu iki prototip, Rusya'nın devam eden saldırısına rağmen siparişleri doldurmaya devam ediyor. Gelecekteki Kızılelma'lar, süpersonik hızlara ulaşmalarını sağlayan daha gelişmiş AI-322F motoruna sahip olacak. Planlanan en az bir varyant, çift motorlu bir tasarımı da beraberinde getirecek.

Yerli mühimmat kullanacak

Kızılelma'nın, Ankara'nın yerli savunma sanayisini geliştirmeye verdiği önemin bir yansıması olarak, Türk imalatçıları tarafından üretilen hassas güdümlü mühimmatlar, havadan havaya füzeler ve seyir füzeleri de dahil olmak üzere bir dizi silah taşıması bekleniyor.

Kızılelma, 2013'ten beri bir şekilde geliştiriliyor, ancak son yıllarda hızla ilerledi. İlk olarak Temmuz 2021'de kamuoyuna tanıtıldı ve ilk olarak Mart 2022'de Baykar'ın üretim hattında görüldü. İlk motor entegrasyon testi Eylül'de, ardından 20 Kasım'da taksi ve kalkış yalpalama testleri yapıldı. 3 Aralık'ta ise yerden birkaç saniyede havalandı.

Kızılelma'nın ilk uçuşu başlangıçta 2023 için planlanmıştı, ancak 14 Aralık'ta Baykar, uçağın güvenli bir şekilde iniş yapmadan önce havalanıp 18 dakika uçtuğu başarılı ilk uçuşunu duyurdu.

23 Ocak'ta Baykar, Kızılelma'nın ikinci test uçuşunu tamamladığını duyurdu. Türk medyası, Baykar'ın seri üretime başlamadan önce tam bir yıl boyunca testler yapmayı beklediğini bildirdi.

TCG Anadolu'ya entegre edilecek

Kızılelma'yı alan sadece Türk Hava Kuvvetleri olmayacak. Türk Donanması, onu ilk uçak gemisi TCG Anadolu'nun ana uçağı yapmayı planlıyor ve bu, yakında çoğu insansız hava aracından oluşan bir hava kanadına sahip ilk uçak gemisi olabilir.

Baykar, Kızılelma'nın TCG Anadolu gibi kısa pistli uçak gemilerine kalkış ve iniş yapabileceğini iddia ediyor. Pruvasında kayakla atlama rampası bulunan gemi, Kızılelma'nın güvenli bir şekilde karaya inebilmesi için kanca tutma sistemi içerecek şekilde modifiye ediliyor.

TCG Anadolu merkezli Kızılelma, TB2'nin geliştirilmekte olan deniz versiyonu ile birlikte görev yapacak.

TB3 olarak biliniyor

TB3 olarak bilinen deniz varyantı, gemide depolama için katlanabilen daha uzun kanatlara, selefine göre daha yüksek kalkış ağırlığına ve TB2'nin neredeyse iki katı toplam yüke sahip olacak.

Türk medyası, Kızılelma'nın havadan havaya muharebeye ek olarak taarruz operasyonları yürütebileceğini, yakın hava desteği sağlayabileceğini ve düşman hava savunmalarına saldırabileceğini iddia etti. TB3 muhtemelen sınırlı bir saldırı rolünde ve istihbarat, gözetleme ve keşif operasyonları için kullanılacaktır.

Bununla birlikte, Türkiye iddiasını koruyor ve Kızılelma'yı 2025 yılına kadar hizmete sokmayı planlıyor.

Star Gazetesi