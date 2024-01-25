Bakan Bayraktar duyurdu: Doğal gaz, elektrik, petrolde ve akaryakıt fiyatlarında düzenleme, zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar medya kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konu hakkında açıklamada bulundu. Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi sorusunu yanıtlayan Bayraktar şunları söyledi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kendisine yöneltilen soruya "Doğal gaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz" dedi. Bu cümleler milyonlarca vatandaşı sevindirdi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamasının devamı ise şu şekilde:

'FİYAT ARTIŞI ÖNGÖRMÜYORUZ'

Faturalarla ilgili dünyadaki öngörümüz bu çerçevede olduğu için açıkçası şu an doğal gaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz önümüzdeki dönemle alakalı. Petrol piyasasında da tabi özellikle otomatik fiyatlandırmadan dolayı başka bir değişken de döviz. Dolayısıyla dövizdeki oynama petrol, akaryakıt fiyatlarında bir düzenleme ihtiyacı doğurabilir. Zaman zaman yukarı, zaman zaman aşağı yönlü olabilir. Ama doğal gaz ve elektrikte, onu daha net söyleyebilirim, Türkiye için herhangi bir fiyat artışı ön görmüyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu yıl içinde nükleer santrali de devre alma hedefinde olduklarını aktardı ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ihtiyacı olan enerji miktarına da değindi. Bakan Bayraktar'ın açıklamalarının devamı ise şu şekilde:

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"Hidrolik kaynaklarımız 2002 yılında 12 bin megavattı. Bugün 32 bin megavat. Rüzgarımız hemen hemen hiç yoktu. 36 megavat gibi sembolik bir rüzgar kurulu gücümüz vardı. Bugün 12 bin megavata ulaştık. Güneş zaten 2010'lu yıllardan sonra ağırlıklı gelişti ve orada da yine 11 bin megavatın üzerine çıkan bir kurulu güce ulaşmış durumdayız.

Bütün bunlarla biraz önce ifade ettiğim gibi yüzde 55'lik kurulu gücümüz bugün itibariyle yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor elektrik tarafında. Bu bizim üretimimiz noktasında neye geliyor diye baktığımızda ürettiğimiz elektriğin yüzde 42'si yenilenebilir enerjiden geliyor.

Hedefimiz bu yıl içerisinde santrali devreye almak. Peki santrali devreye aldığımızda bize ne katkısı olacak? Bin 200 yüz megavatlık ilk reaktör ve inşallah takip eden yıllarda 25,26,27, 28’de diğer 3 reaktörü devreye aldığımızda, yani 2028 yılına kadar biz bu 4 reaktörü devreye almak istiyoruz. 4,8 gigavatlık veya 4 bin 800 megavatlık kurulu güce erişmiş olacağız. Burada toplam üretilecek enerji yaklaşık 35 milyar kilovatsaat.

Bugün Türkiye'nin tüketimi 330 milyar kilovatsaat civarında. Yani önümüzdeki yıllarda önümüzdeki 3-4 yılda yaklaşık 350-360 milyar kilovatsaatlere geldiğimizde bunun tam da yüzde 10’unu karşıladığımız bir şey olacak. Yani oradaki yüzde 10 ifadesi onu söylüyor."