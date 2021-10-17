Bayraktar duyurdu! T3 Vakfı'nı hedef alan İsmail Saymaz'a şok!

İsmail Saymaz'ın, başkanlığını Selçuk Bayraktar’ın yaptığı T3 Vakfı hakkında "iktidar tarafından finanse ediliyor" yorumu yapması ortalığı karıştırdı. Selçuk Bayraktar, Saymaz'ın söz konusu iftirasını çok ağır sözlerle hedef alırken, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Katıldığı canlı yayında, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın başkanı olduğu T3 Vakfı'nı hedef alarak vakfın iktidar tarafından "finanse edildiğini" öne süren İsmail Saymaz'a çok sert yanıtlar geldi.

T3 Vakfı'ndan iftiralara yanıt

T3 Vakfı, İsmail Saymaz'ın Halk TV'de TÜGVA'ya yönelik iddialar konuşulduğu sırada kendi vakıflarına ilişkin sarf ettiği sözler nedeniyle dava açacağını duyurdu.

T3 Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gazeteci olduğu iddiasıyla yazı yazan ve tv programlarına katılan i. saymaz, daha önce vakfımıza yönelik iftira kampanyasına aracılık etmiş, sonrasında ahlak ve şeref çağrımız üzerine özür dilemişti. Aynı iftira ve karalamayı katıldığı tv programında tekrar etmesinden ötürü, vakfımızın hukukunu korumak adına dava açacağız. Kazandığımız tazminatı -daha öncekilerde olduğu gibi- ahlaklı gazeteciler olmaları umuduyla iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz." denildi.

Selçuk Bayraktar: İftiraları İstanbul'dan Kandil'e yol olur

Selçuk Bayraktar'ın İsmail Saymaz'a şahsi yanıtı ise çok daha sert oldu.

T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, İsmail Saymaz'ı milli savunma sanayii projelerini hedef almakla suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur. Sebebi #MilliTeknolojiHamlesi gönüllüsü binlerce gencimiz mi, Milli S/İHA’larımız mı? Belki her ikisi de."

İsmail Saymaz: Özür bekliyorum

İsmail Saymaz ise bu sözler karşısında savunmaya geçerek, yayında dile getirdiği "T3 Vakfı'nın finanse edildiği" iddiasını savundu.

Selçuk Bayraktar'a sosyal medya üzerinden seslenen İsmail Saymaz, "Vakfınız için “İBB’den para-bağış aldı” demedim . İBB raporuna istinaden vakfa yer tahsisi vb. hizmetler verildiğini söyledim. Üstelik yanıtınızı yayında açıkladım ve vakfınızı diğerlerinden ayırdım. Sizden özür bekliyorum. Aksi halde yargıya başvuracağım." ifadelerini kullandı.

Haluk Bayraktar: Yargının konusu olacak

İsmail Saymaz'ın bu savunması üzerine, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da tartışmaya dahil oldu.

Haluk Bayraktar, "Kendileri için ahlak, şeref, hak, hakikat kavramlarının önemi nedir bilmiyoruz. Ama biz “biraz lekeden, az iftiradan bir şey olmaz” diyecek insanlar değiliz. Daha önce özrünü dilediği iftirayı, bir kez daha tekrar etmesi artık yargının konusu olacak." diyerek, kendilerinin de İsmail Saymaz hakkında hukuki girişimlerde bulunacağını duyurdu.