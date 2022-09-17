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Teknoloji Bayraktar duyurdu! Kızılelma bir aşamayı daha geçti
Teknoloji

Bayraktar duyurdu! Kızılelma bir aşamayı daha geçti

Türkiye'nin göklerdeki yeni savunucusu olan insansız savaş uçağımız Kızılelma önemli bir testten geçti.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 20:43:00 -

İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma, hakkında açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kritik bir testin daha yapıldığını açıkladı.

Baykar Teknoloji Lider Selçuk Bayraktar, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bayraktar, söz konusu teste ilişkin video da paylaştı.

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