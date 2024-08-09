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Gündem Bayraktar AKINCI'dan bir başarı daha! Hedefi 12'den vurdu
Gündem

Bayraktar AKINCI'dan bir başarı daha! Hedefi 12'den vurdu

Yeniakit Publisher
2024-08-09 22:16:00 - 2024-08-09 22:28:53

Bayraktar AKINCI, TOLUN Mühimmat Atış Testleri'ni başarıyla tamamladı.

Bayraktar AKINCI'dan yeni başarı geldi. AKINCI TOLUN atış testi tam isabet gerçekleşti. Baykar resmi hesabı o anları Twitter hesabından paylaştı. Atış testleri Sinop'te gerçekleşti.

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