Bayraktar AKINCI'dan bir başarı daha! Hedefi 12'den vurdu
Bayraktar AKINCI, TOLUN Mühimmat Atış Testleri'ni başarıyla tamamladı.
Bayraktar AKINCI'dan yeni başarı geldi. AKINCI TOLUN atış testi tam isabet gerçekleşti. Baykar resmi hesabı o anları Twitter hesabından paylaştı. Atış testleri Sinop'te gerçekleşti.
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