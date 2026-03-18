Gökyüzünde Yerli ve Milli Gurur: GÖKBEY Sertifikasını Aldı

GÖKBEY’in bu başarısı, onu Türkiye’nin sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracı ünvanına taşıdı. TUSAŞ’ın sosyal medya kanalları üzerinden yapılan duyuruda, bu başarının Türk havacılığı için stratejik bir kazanım olduğunun altı çizildi.

Sivil Yolcu Taşımada Bir İlk

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk havacılığı adına önemli bir başarı daha. Milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı. GÖKBEY, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracımız olarak tarihe geçti."

Yerli Mühendislik, Küresel Standart

Zorlu test süreçlerini birer birer geride bırakan GÖKBEY; VIP ulaşım, ambulans hizmetleri, arama kurtarma ve genel maksat taşımacılığı gibi çok geniş bir yelpazede hizmet verebilecek. Dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda geliştirilen proje, Türkiye'nin havacılık teknolojilerinde geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

GÖKBEY’in seri üretim süreçlerinin devam ettiği ve önümüzdeki dönemde hem kamu kurumlarında hem de sivil sektörde aktif olarak kullanılmaya başlanacağı belirtiliyor.

{relation id:1984546 slug:'2-yil-once-ilk-ucusu-yapmisti-tusasdan-anlamli-kaan-mesaji'}