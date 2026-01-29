TB2 SİHA'lara karşı geliştirilen İHA'ların üretiminde skandal: Genç kadınları kandırıp üretim bandına attılar

Raporda, Uganda, Etiyopya, Nijerya, Kenya, Ruanda, Güney Afrika ve Botsvana’nın ardından Brezilya, Ekvador ve Bolivya gibi Latin Amerika ülkelerinin hedef alındığı kaydedildi. TikTok ve Instagram üzerinden yürütülen reklamlarda 18-22 yaş arası genç kadınlara ücretsiz uçak bileti, konaklama, Rusça eğitimi ve “otelcilik” ya da hizmet sektöründe iş vaat edildiği aktarıldı. Öte yandan Associated Press (AP), The Wall Street Journal ve CNN’in daha önce yayımladığı araştırmalara atıf yapılan raporda, işe alınan kadınların büyük bölümünün garsonluk yerine İran yapımı Şâhid-136 (Rusya’daki adıyla Geran-2) kamikaze tipi SİHA'ların montajında çalıştırıldığı belirtildi. Kadınların 12 saatlik vardiyalar, düşük ücretler, sürekli gözetim ve yeterli koruma olmadan tehlikeli kimyasallarla çalışmak zorunda bırakıldıkları ifade edildi.