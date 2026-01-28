Dost ülkeden skandal! Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını satın aldılar
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alarak insansız hava aracı filosunu güçlendiren Bangladeş'ten tartışmalara neden olan bir hamle geldi.
Asya ülkesi Bangladeş, 2023 yılında ilk TB2 SİHA'larına kavuşmuştu. Aynı yılın Aralık ayında TB2 SİHA'lar göreve başlamıştı.
İHA filosunu güçlendirmek isteyen Bangladeş tartışmalara neden olan bir hamleye imza attı. Clash Report'ta yer alan göre Bangladeş, BAYKAR üretimi Bayraktar TB2 SİHA’ya benzer tasarıma sahip olan Çin yapımı XY-I adlı İHA’yı satın aldı.
Bangladeş halihazırda Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız savaş uçağını kullanıyor ve bu İHA'lar birçok modern çatışmada kullanıldı ve savaşta kendini kanıtladı.
Ancak Dakka yönetimi, TB2'nin tasarımının doğrudan bir taklidi olarak görülen, yetenekleri kopyalanmaya çalışılmış ancak başarısız olunmuş ve muharebe başarısı kanıtlanmamış olan Çin'in CETC XY-I platformunu satın aldı. Bangladeş yönetimi ayrıca bu kopya insansız hava araçlarını ülkede yerel olarak üretecek.
Bangladeş, Türkiye'den yasal olarak satın aldığı bir sistemin Çin yapımı bir kopyasını benimseyerek Ankara ile yaptığı savunma ortaklığını baltaladı. Asya ülkesi bu hamlesiyle mevcut bir müttefikinin teknolojisinin kopyalanmasını normalleştirdi.
