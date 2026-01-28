Dost ülkeden skandal! Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını satın aldılar

Ancak Dakka yönetimi, TB2'nin tasarımının doğrudan bir taklidi olarak görülen, yetenekleri kopyalanmaya çalışılmış ancak başarısız olunmuş ve muharebe başarısı kanıtlanmamış olan Çin'in CETC XY-I platformunu satın aldı. Bangladeş yönetimi ayrıca bu kopya insansız hava araçlarını ülkede yerel olarak üretecek.