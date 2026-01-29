  • İSTANBUL
Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyalayan Çin şimdi de o uçağı arakladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyalayan Çin şimdi de o uçağı arakladı

Son olarak Bayraktar TB2 SİHA'ya benzer bir insansız hava aracı tasarlayan Çinliler şimdi de ünlü savaş uçağını kopyaladı.

#1
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyalayan Çin şimdi de o uçağı arakladı

Çin, radarlara yakalanmadan uçabilen bombardıman uçağınının çok daha hızlanmasını sağlayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Çin’in uçağında hız artacak ancak görünmezlik bozulmayacak.

#2
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyalayan Çin şimdi de o uçağı arakladı

Askeri havacılıkta senelerdir hız ve gizlilik arasında bir denge kuruluyor. Radar görünürlüğünü azaltmak amacıyla tasarlanan bu uçak, düşük radar izi ve yüksek yakıt verimliliği yükseltirken, bu mimarinin doğası gereği uçakların yüksek hızlara çıkmasını da ciddi biçimde sınırlandırıyor.

#3
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyalayan Çin şimdi de o uçağı arakladı

Bugün ABD’nin B-2 Spirit bombardıman uçağı gibi "uçan kanat" tasarımlarına sahip modeller, bu sebeple ses hızının altında hızlarla yetinmek zorunda kalıyor. Fakat Çinli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen yeni çalışma, bu konuda dengelerin değişmesini sağlayabilir.

#4
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyalayan Çin şimdi de o uçağı arakladı

Öte yandan çalışma, Çin’in bir sonraki nesil gizli bombardıman uçaklarının, radar görünürlüğünden ödün vermeden çok daha yüksek hızlara ulaşabileceğini belirtiyor. Yaşanan bu olayda onlarca senedir bombardıman uçaklarının tasarımını belirleyen hız–gizlilik dengesinin değişebileceğini gösteriyor.

#5
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyalayan Çin şimdi de o uçağı arakladı

Araştırmacıların yaptığı yöntem, flutter’ı yapısal güçlendirme ya da gövde tasarımı değişikliğiyle değil, aktif bastırma yoluyla engelliyor. Sistem, uçağın üzerinde hâlihazırda bulunan sensörlerden yararlanıyor. Bu sensörler uçuş koşullarını sürekli izleyerek titreşimin ilk işaretlerini tespit ediyor. Algılanan veriler doğrultusunda sistem, kanatlar etrafındaki hava akışını anlık olarak ayarlıyor. Bu müdahale, görünmez bir destek mekanizması gibi çalışarak flutter büyümeden bastırılıyor. En dikkat çekici nokta ise bu yöntemin ağır takviyelere ya da büyük yapısal değişikliklere ihtiyaç duymaması. Bu da teknolojinin gelecekteki uçak tasarımlarına daha kolay entegre edilebileceğini gösteriyor.

#6
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyalayan Çin şimdi de o uçağı arakladı

Askerî havacılık uzmanlarının yorumlarına bakılırsa, uçan kanat tasarımlarının kaçınılmaz olarak ses altı hızlarla sınırlı kalması gerektiği yönündeki kanıyı sorgulatıyor. Günümüzde stratejik bombardıman uçakları iki farklı yaklaşımı temsil ediyor. ABD’nin B-2’si gizliliği ve hayatta kalabilirliği önceliklendirirken hızdan feragat ediyor, Rusya’nın Tu-160’ı ise Mach 2’nin üzerindeki hızı ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor ancak radar görünürlüğü yüksek.

#7
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyalayan Çin şimdi de o uçağı arakladı

Çin’in geliştirdiği konuşulan H-20 bombardıman uçağının da B-2’ye benzer bir uçan kanat tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Eğer bu anti-flutter teknolojisi H-20’ye entegre edilirse, Çin; gizlilikten ödün vermeden daha yüksek hızlara ulaşabilen üçüncü bir yol açabilir.

