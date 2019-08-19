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Bayraklı’da tekvando şöleni

Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü 30 Ağustos Zafer Bayramı Minikler İzmir İl Taekwondo Şampiyonasına iki gün boyunca ev sahipliği yaptı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:01
Bayraklı’da tekvando şöleni

Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü 30 Ağustos Zafer Bayramı Minikler İzmir İl Taekwondo Şampiyonasına iki gün boyunca ev sahipliği yaptı. Birbirinden çekişmeli müsabakaların yaşandığı etkinlikte 104’ü kız 222 sporcu ter döktü.


Tekvandoya gönül veren yüzlerce sporcu, aileleriyle birlikte hafta sonu İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü 30 Ağustos Zafer Bayramı Minikler İzmir İl Taekwondo Şampiyonasında bir araya geldi. 2007-2008 ve 2009 doğumlu 222 sporcu iki gün boyunca madalya alabilmek için yarıştı. 37 takımın katılım gösterdiği şampiyonada Bayraklı Belediyesi 20 sporcu ile yarıştı. Bayraklılı sporcular şampiyonayı; 1 birinci, 1 ikinci ve 4 üçüncülük ile tamamladı. Müsabakaların ardından madalya törenine geçildi. Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın, ilk gün müsabakalarında mücadele eden ve +57 kiloda dereceye giren kız ve erkek sporculara madalyalarını takdim etti.


Katılımcıları kutlayarak organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, "Böylesi bir müsabakaya ev sahipliği yaptığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra böyle müsabakalara ev sahipliği yapmaya her zaman gönüllü olduğumuzu hem taekwondo federasyonumuza hem de Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze tekrar ifade etmek istiyorum. Ödül alan alamayan dereceye giren giremeyen tüm sporcuları tekrar kutluyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:01
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