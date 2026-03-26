Bayrakları asın! "El Turco" Amerika pistlerinde tarih yazmaya devam ediyor!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Bayrakları asın! "El Turco" Amerika pistlerinde tarih yazmaya devam ediyor!

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu olan gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki devrim niteliğindeki ilk sezonunda vites yükseltiyor. Tayland ve Brezilya duraklarının ardından efsane pilotumuz, şimdi de Amerika'nın ikonik pistinde Yamaha YZR-M1'in gücünü dünyaya göstermeye hazırlanıyor.

ÜÇ kez Dünya Superbike Şampiyonluğu bulunan ve MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu olan Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP sezonunda bu hafta sonu ABD’de düzenlenecek Red Bull Grand Prix’sinde piste çıkacak. Razgatlıoğlu, Pramac Yamaha takımıyla Yamaha YZR-M1 üzerinde sezonun üçüncü yarışında mücadele edecek.

 

ABD’deki yarış, yarın (27 Mart Cuma) TSİ 18.45’te gerçekleştirilecek birinci serbest antrenmanla başlayacak. Aynı gün TSİ 23.00’te yapılacak antrenman seansıyla birlikte program devam edecek. 28 Mart Cumartesi günü TSİ 18.10’da ikinci serbest antrenmana çıkacak olan Razgatlıoğlu, TSİ 18.50’de sıralama seansında yer alacak ve TSİ 23.00’te sprint yarışında mücadele edecek. 29 Mart Pazar günü ise TSİ 23.00’te gerçekleştirilecek ABD Grand Prix’sinde ana yarışa çıkacak.

İşte Toprak'ın ABD Grand Prix programı (TSİ):

Milyonların ekran başına kilitleneceği yarış takvimi netleşti. Toprak'ın her manevrası, her virajı nefesleri kesecek:

  • 27 Mart Cuma:

      1. Serbest Antrenman: 18.45

      1. Antrenman Seansı: 23.00

  • 28 Mart Cumartesi:

      1. Serbest Antrenman: 18.10

    • Sıralama Turları: 18.50

    • Sprint Yarışı: 23.00

  • 29 Mart Pazar:

    • Ana Yarış (Grand Prix): 23.00

