Bayrak sevgisi ile 25 metrelik tepeye tırmandı! Mahsur kalan genç adam film gibi operasyonla kurtarıldı

38 yaşındaki Abdullah Kederli , 25 metre yüksekliğindeki Papaz Kayası’na tırmanarak Türk bayrağını değiiştirdi. Falezlerde mahsur kalan Kederli, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarılırken, . başarılı operasyon havadan görüntülendi.

Yıpranmış Türk bayrağını farkettti!

Olay, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi altındaki falezlerde meydana geldi. Abdullah Kederli (38), falezlerden ayrı bir şekilde su içinde bulunan Papaz Kayası’ndaki direkteki yıpranmış Türk bayrağını fark etti. Bunun üzerine yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki kayaya Kederli, bayrağı değiştirmeyi başardı. Kayaya çıkan genç, aşağı inemedi. Gencin mahsur kaldığını gören arkadaşı Gökhan Tuğrul durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri falezlerden kayanın bağlantılı olduğu noktaya iniş yaptı ve daha sonra bir er kayaya tırmanmaya başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle üşüyen genç kayanın üzerindeki çalının yanına yatarak soğuktan korunmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması ile kurtarıldı

Kayaya tırmanan itfaiye eri mahsur kalan kişinin yanına ulaştı. İtfaiye eri üşüyen gence hemen üzerindeki kazağını çıkarıp giydirdi. Kılavuz ipin hazırlanmasının ardından güvenlik yeleği takılan genç, kayalık alandan yavaş yavaş indirildi. Çok üşüdüğü gözlemlenen genç deniz botuna alınarak, hemen battaniyeye sarıldı.