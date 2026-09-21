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Yerel Bayrağı o halde görünce dayanamadı!
Yerel

Bayrağı o halde görünce dayanamadı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kilis'te tarihi Ravanda Kalesi’ne gelen genç, direğe dolanan Türk bayrağını görünce ayakkabılarını çıkararak direğe tırmanıp bayrağı düzeltti.

Polateli ilçesindeki tarihi Ravanda Kalesi’ni ziyaret eden Ahmet Kuş, direğe dolanmış halde bulunan Türk bayrağını gördü. Bayrağı düzeltmek isteyen vatandaş, ayakkabılarını çıkararak direğe tırmandı. Kuş, bayrağı düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Ahmet Kuş yaptığı davranışın Türk bayrağına duyduğu sevgiden kaynaklandığını söyledi.

Kuş, "Bence tüm Türk gençlerinin yapması gerek. Çünkü bayrağa olan bir sevgimiz var. Ben onu düzeltmeseydim hiç içime sinmeyecekti" diye konuştu.

Kapıkaya'daki bayrağı yenileyen gençlere Başkan Tayır'dan kurtuluş gününde dev bayrak
Kapıkaya'daki bayrağı yenileyen gençlere Başkan Tayır'dan kurtuluş gününde dev bayrak

Aktüel

Kapıkaya'daki bayrağı yenileyen gençlere Başkan Tayır'dan kurtuluş gününde dev bayrak

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