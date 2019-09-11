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Baymak'tan yeni pazarlarla gelen "ihracat rekoru"

Baymak Üst Yöneticisi Ender Çolak:- "İhracat ciromuzu sekiz ay içinde hedeflerimizin çok üstünde, yüzde 50 oranında artırdık. İkinci yarıda da aynı büyüme ivmesinin devam edeceğini öngörüyoruz"- "Hedef pazarlarımız arasında Avrasya, Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri önemli yer tutuyor"

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:51
Baymak'tan yeni pazarlarla gelen "ihracat rekoru"

İSTANBUL (AA) - Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, "İhracat ciromuzu sekiz ay içinde hedeflerimizin çok üstünde, yüzde 50 oranında artırdık. İkinci yarıda da aynı büyüme ivmesinin devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre şirket, sekiz ay içinde ihracatta dolar bazında yüzde 50 büyüdü. Büyümesinin temeline ihracatı koyan ve başta Özbekistan, Rusya, Fransa ve Almanya olmak üzere yeni pazarlarda yeni fırsatları yakalayan şirketin hedefi, dünya iklimlendirme pazarında ilk 10 markadan biri olmak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, geniş ürün gamı ile sürdürülebilir bir büyüme yakaladıklarına belirtti.

Güçlü yapıları sayesinde sekiz ayda hedeflerinin üzerinde büyüme elde ettiklerinin altını çizen Çolak, "İş süreçlerimizin tamamında tasarruf, yüksek verim ve son teknolojiye odaklanıyoruz. Bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir yapıya sahip olmamız. Önümüzdeki dönem aynı motivasyonla yurt içinde ve yurt dışında büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolak, ısıtma dünyasının merkezinin artık sadece Avrupa'dan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Global ekonomik konjonktür, E7 ülkelerinin 2050'de açık ara dünya ekonomisinin liderleri olacağını gösteriyor. Biz de rotamızı ihracata çevirdik. İhracat ciromuzu sekiz ay içinde hedeflerimizin çok üstünde, yüzde 50 oranında artırdık. İkinci yarıda da aynı büyüme ivmesinin devam edeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "ABD’nin boyler üretimi Baymak tarafından karşılanıyor"

Ender Çolak, 2019'un ilk aylarında ihracatın özellikle Özbekistan, Rusya, Fransa'da belirgin bir artış gösterdiğin ve Rusya'da kombi satışlarında ciddi artış yaşandığını ifade etti.

Rusya'da satışların adet bazında 4 kat arttığını vurgulayan Çolak, şöyle devam etti:

"En radikal büyüme yaşadığımız ülkelerden biri ise Fransa oldu. Burada adetsel olarak katı yakıtlı kazanların satış adedini 2,5 katına çıkararak yüzde 24'lük bir büyüme gerçekleştirdik. Öte yandan Fransa hükümetinin çevre politikası çerçevesinde başlattığı eski kazanların yerine 'Bio Mass kazan' dediğimiz çevreci kazanlar projesine de kazan tedarik ediyoruz. Toplam 100 bin adet kazanı kapsayan bu proje 2022’e kadar devam edecek. Özbekistan’da ise 10 bin konutluk çok büyük projeye Baymak kombi veriyoruz. Dolayısıyla ikinci yarıda projeler kapsamında çok ciddi bir ivme yaşayacağız."

Çolak, Almanya ve Fransa’nın boyler ihtiyacı ve kazan tedarikinin Baymak tarafından sağlandığının altını çizdi.

Rusya başta olmak üzere Doğu bloğu ülkelerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını Tepeören fabrikasında üretmeye başladıklarını belirten Çolak, "Ayrıca ABD’nin boyler üretimi de Baymak tarafından karşılanıyor. Hedef pazarlarımız arasında Avrasya, Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri de önemli yer tutuyor." ifadelerini kullandı.

- "Türki Cumhuriyetler, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz"

Baymak CEO'su Çolak, mayıs ayı itibarıyla Turquality Marka Destek Programı’na katıldıklarını anımsatarak, Turquality Marka Destek programı ile Türki Cumhuriyetler, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da, ikinci aşamada ise ABD ve Latin Amerika ülkelerinde faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Baymak’ın radarındaki bir diğer önemli bölgenin ise Avrasya olduğunu vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan pazarları Baymak için önemli büyüme ve yeni fırsatlar anlamına geliyor. Özellikle Özbekistan’da alınan yeni toplu konut projesi Baymak’ın ihracat hedefleri açısından çok önemli bir konumda. Özbekistan’da vatandaşların temel konut ihtiyaçlarını karşılama, şehirleştirme, ekonomik anlamda yetersiz insanlara yardımda bulunma amacını taşıyan proje, Baymak’ın bölgede ihracat rakamlarına da şimdiden olumlu yansımış durumda."

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:51
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